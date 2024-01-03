جذابة و راقية نانسي عجرم كالفراشة في ليلة نجمات العرب

تنجذب النجمة اللبنانية نانسي عجرم للأزياء الراقية مما جعلها تحتل مكانة هامة عند الفتيات والسيدات العاشقات للموضة، لتخطف الاضواء نحو أناقتها في حفل ليلة نجمات العرب التي أقيمت ليلة رأس السنة في الرياض.

وبدت نانسي عجرم بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل ينتمي لقصة الكورسية، صمم الفستان من التل باللون الرمادي الفاتح.

وتزينت ببعض المجوهرات الماسية لتزين إطلالتها الجذابة.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

نانسي عجرم

نانسي نبيل عجرم (16 مايو 1983 في قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان)؛ مغنية لبنانية، حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائيًا مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغان اشتهرت على الصعيد العربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»؛ ولاقت أغنيتها «إحساس جديد» استحسان الجماهير.

حققت نانسي نجاحًا جماهيريًا واسعًا في ألبومات: يا سلام في عام 2003، آه ونص في عام 2004، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكاكولا وداماس للمجوهرات وسوني إريكسون.

ولدت في الأشرفية إحدى ضواحي بيروت، لأسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية، والدها نبيل عجرم ووالدتها ريموندا عون، وهي أكبر شقيقها نادين، ونبيل. تزوجت في عام 2008 في قبرص زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان «فادي الهاشم»، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم «ميلا» وغنت لها أغنية بعنوان «يارب تكبر ميلا». في استطلاع رأي أجرته مجلة روتانا، تم التصويت على نانسي على أنها «أجمل أُم» لعام 2009. قررت نانسي عدم الكشف عن ابنتها ميلا حتى ظهرت معها على غلاف مجلة بريستيج في جلسة تصوير حصرية. بعدها ظهرت «ميلا» في فيديو كليب «يا كثر». في 23 أبريل 2011، ولدت ابنتهما الثانية وأسمتها «إيلا» وأصدرت أغنية لها بعنوان «حضري لعبك» في نفس يوم ولادتها. في 30 يناير 2019، أنجبت ابنتها الثالثة «ليا»، وبعد أربعة أيام من ولادتها، أصدرت أغنية لها بعنوان «ليا».

حادثة اقتحام منزلها

في 5 يناير 2020، اقتحم متسلل مسلح منزل نانسي عجرم في سهيلة قضاء كسروان. وتمكن من التسلل والمكوث لأكثر من ساعتين خارج فناء المنزل ثم دخل للمنزل حاملًا مسدسًا صوتيًا من خلال الشرفة المطلة على الحديقة في الطابق الأول وتجول بالمنزل وانتهى بهِ مقتولًا بعد أن أطلق فادي الهاشم زوج نانسي الرصاص عليه، ونقلت وسائل الإعلام عن إصابة نانسي بإصابات طفيفة في ساقها اليمنى خلال الحادثة. وأصبحت الحادثة قضية قضائية تبت فيها المحاكم اللبنانية للحكم في مدى سلامة الإجراءات التي اتخذها الزوج والتي أدت إلى قتل المقتحم، حيث اتهم الهاشم بتهمة «القتل العمد.

إنضمت إلى لجنة تحكيم عرب آيدل الموسم الثاني في عام 2012 / 2013 إلى جانب كل من المغنية أحلام والمغني راغب علامة والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

وإلى لجنة تحكيم عرب آيدل الموسم الثالث في عام 2013 / 2014 إلى جانب كل من المغنية أحلام والمغني وائل كفوري والموزع الموسيقي حسن الشافعي. إنضمت إلى لجنة تحكيم ذا فويس كيدز في مطلع عام 2016 إلى جانب الفنانين كاظم الساهر وتامر حسني. إنضمت إلى لجنة تحكيم ذا فويس كيدز في مطلع عام 2020 إلى جانب الفنانين عاصي الحلاني ومحمد حماقي.