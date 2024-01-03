هَذَا رَأْيِي

الأربعاء 03/يناير/2024 - 11:03 م 1/3/2024 11:03:27 PM

سعت أمريكا إلى تشكيل تحالف دولى بدعوى حماية الملاحة فى البحر الأحمر.. ما تسوق له أمريكا هو ردع الحوثيين وحماية السفن التى تمر عبر مضيق باب المندب.. والحقيقة أن الهدف الحقيقى الذى تعمل عليه أمريكا هو الحفاظ على تدفق السفن المتجهة إلى إسرائيل بعد أن أعلن المسؤولون الإسرائيليون عن انخفاض السفن المتجهة إلى ميناء إيلات بنسبة ٨٠%.. الحوثيون أعلنوا فى كل بياناتهم أن الملاحة الدولية والسفن التى تبحر فى البحر الأحمر آمنة وأن المستهدف فقط السفن التى تتجه إلى إسرائيل تضامنا مع غزة وما يجرى فيها من حرب إبادة جماعية وتجويع أهل غزة ومنع الماء والغذاء والدواء والوقود.. الدول التى أعلنت تحالفات مع الدعوة الأمريكية والتى أطلقها وزير الدفاع الأمريكى أستين من البحرين بعد زيارته لإسرائيل وإعلانه عن الدعم الكامل للكيان الصهيونى وتبنى وجه مجرمة الحرب فى إسرائيل من استمرار حرب الإبادة ضد أهل غزة والتى معظمهم من الأطفال والنساء.. الخطوة الأمريكية قد تكون الشرارة الأولى فى توسيع دائرة الصراع فى المنطقة وزيادة أسعار الطاقة والسلع عالميا خاصة بعد أن أعلنت إيران بأن أى تدخل فى منطقة مضيق هرمز هو تعدى على السيادة الإيرانية.. الشعب اليمنى بأكمله يدعم ما يقوم به الحوثيون لمساندة أهل غزة.. اليمنيون ليس لديهم ما يخسرونه فهم أعلنوا أن هذا التحالف لن يخيفهم وأن هذا العمل يتوقف لو تم إيقاف حرب الإبادة التى يرتكبها الصهاينة فى غزة مع وصول مواد الإغاثة لأهل غزة.. نفس الشىء قامت به وزيرة الخارجية الفرنسية فى للبنان بعد زيارتها لإسرائيل وحديثها عن ضرورة إبعاد لبنان عن الصراع الدائر فى غزة وضمان الهدوء للجبهة الشمالية مع إسرائيل.. تخويف وتحذير اللبنانيين واليمنيين الهدف هو تحجيم حزب الله عما يقوم به فى الجبهة الشمالية لإسرائيل وما يقوم به الحوثيون.. كان الأولى لأمريكا لأنها صاحبة قرار وقف الحرب فى غزة أن تقول لإسرائيل كفى وتوقف إطلاق النار وتوفر كلفة وما ينجم من مشكلات فى المنطقة.. حالة توقف حرب غزة وقتها لن يكون هناك تهديد للملاحة البحرية فى البحر الأحمر وسيعود الهدوء إلى شمال دولة الكيان المحتل.. وهذا ما حدث فى أيام الهدنة السبع التى تمت بين حماس وإسرائيل فقد توقف الحوثيون عن استهداف أى سفن فى البحر الأحمر.. وتوقف حزب الله عن عملياته فى شمال إسرائيل.

على أمريكا والدول الغربية أن تسعى لوقف جرائم الإبادة الجماعية فى غزة بدلا من أن تسعى إلى تحالف دولى لحماية مرتكبى حرب الإبادة فى غزة.

Mikhtar [email protected]

