قريباً.. طرح وتجميع سيارات BYD الكهربائية في مصر

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسعى القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج السيارات الكهربائية في المنطقة، وقدمت الحكومة في سبيل ذلك العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع وجذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في هذا المجال، وفي هذا الصدد تخطط مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة BYD الصينية في مصر لمواكبة هذا التوجه من خلال تقديم بعض الطرازات الكهربائية فضلاً عن الاتجاه للتصنيع المحلي كذلك، حيث كشف عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات عن أبرز ملامح استراتيجية المجموعة خلال الفترة القادمة.

قال رئيس مجلس إدارة "الأمل للسيارات"، إن مجموعته تستعد لطرح سيارات BYD الكهربائية رسمياً بالسوق المصرية خلال 2024، على أن تشمل المرحلة الأولى السيارات تامة الاستيراد (CBU)، ويعقب ذلك تجميع إحدى الطرازات محلياً (CKD) مع تقديمها عبر فئتين "كهربائية بالكامل"، و"هايبرد" مزدوج الطاقة يجمع بين الكهرباء والبنزين.

وعن سبب التأخر في تقديم موديلات BYD الكهربائية في السوق المصرية، رغم طرحها من خلال بعض المستوردين قال “سليمان”: “لقد قررنا أن نقدم طرازات الشركة الكهربائية التي سبق بالفعل تقديمها بأسواق الخليج خاصة بعد ثبوت إعتماديتها وبالتحديد فى مقاومة بطارياتها لدرجات الحرارة المرتفعة نسبيا، فضلاً عن اهتمامنا بأن تكون السيارات المزمع تقديمها من خلالنا بالسوق المصرية مطابقة للمواصفات العالمية الأوروبية وخاصة فيما يخص هندسة الشحن، أما الأغلبية العظمى للمستوردين المستقلين فيقومون باستيراد الطرازات ذات بروتوكولات الشحن الصينية وهى الأقل اعتمادية مقارنة بالأوروبية حتى الآن”.

BYD F3

BYD F3 في مصر

جدير بالذكر أن سيارات BYD تتوافر في مصر حالياً عبر طراز واحد هو F3، التي تقدم عبر إصدارين، الأول مانيوال، والثاني أوتوماتيك.

تعتمد السيارة BYD F3 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 5 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س، ودعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ببعض التجهيزات، ومنها “مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة".