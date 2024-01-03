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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس حزب الكتائب اللبناني: الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية أمس مرفوض

النائب سامي الجميل
النائب سامي الجميل

 أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، أمس الثلاثاء، مرفوض مثلما أي اعتداء على السيادة اللبنانية.

ودعا الجميل - في تصريح له اليوم الأربعاء - السلطة السياسية والعسكرية منع تعريض حياة اللبنانيين للخطر وإعطاء ذرائع لإسرائيل، معتبرًا أن حزب الله قرر أن يربط الساحات ويأوي ويحمي تنظيمات متعددة وينسق أعمالها معاكسًا إرادة اللبنانيين بالابتعاد عن نيران المنطقة ورفضهم تحويل بلدهم إلى قاعدة خلفية ومنصة صواريخ لأي دولة في العالم.  

 

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