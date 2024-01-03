كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"، وباستكمال الفحص ومناقشته أقر بتحصله على تلك الأجهزة من مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

93 ألف جهاز استقبال.. ضبط مالك مصنع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بالإسكندرية وعملائه بالقاهرةوالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه، وبالتفتيش في حضوره عُثر على وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج لفك الحماية التقنية للقنوات الفضائية المشفرة - 42 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالاشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادي كما أمكن تحديد مصدر تلك الأجهزة مالك أحد المصانع الذي يستغله في تصنيع أجهزة الاستقبال لفك شفرة القنوات الفضائية بمحافظة الإسكندرية، وكذا استغلاله لمنفذي توزيع ومخزن خاص بأحدهما لممارسة نشاطه، بالاشتراك مع آخران مدير المصنع مالك محل "موزع لمنتجات المصنع" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المصنع والمخزن الملحق به ومقرى توزيع المنتجات، وضبط المتهمين، وبالتفتيش في حضورهم تم ضبط 93556 جهاز استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد والماكينات المستخدمة في الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف– 2 وحدة معالجة مركزية محمل عليهما برمجيات القرصنة وأكود تشغيل سيرفرات المحتوى المقرصن - 2 جهاز لإعادة البرمجة والمعالجة لأجهزة "الريسيفر" – هاتف محمول خاص بمدير المصنع المشار إليه محمل عليه آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.