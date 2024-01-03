النائب أحمد عثمان: مواصلة مبادرة "دفاء" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالإسماعيلية

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مبادرة "دفاء لكل بيت" واصلت توزيع عدد كبير من البطاطين على الأهالي والأسر الأكثر احتياجاََ بعزبة شعيب بأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتنسيق مع القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.

توزيع الآلاف البطاطين

وانطلقت المبادرة تحت رعاية النائب أحمد عثمان، وقامت بتوزيع الآلاف البطاطين على الأهالي والأسر الأكثر احتياجاََ بقري محافظة الإسماعيلية.

وأوضح عثمان، أن المرحلة الثانية من المبادرة، استهدفت عزبة شعيب التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، بالإضافة لاستكمال مسيرة المبادرة لجميع قرى ومدن محافظة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه أجرت القافلة الطبية الكشف على ١٨٥٠ مواطن بأبوصوير، وذلك برئاسة الدكتورة "بثينة بركات" مديرة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.