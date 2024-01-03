الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب أحمد عثمان: مواصلة مبادرة "دفاء" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالإسماعيلية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مبادرة "دفاء لكل بيت" واصلت توزيع عدد كبير من البطاطين على الأهالي والأسر الأكثر احتياجاََ بعزبة شعيب بأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتنسيق مع القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية. 

توزيع الآلاف البطاطين

وانطلقت المبادرة تحت رعاية النائب أحمد عثمان، وقامت بتوزيع الآلاف البطاطين على الأهالي والأسر الأكثر احتياجاََ بقري محافظة الإسماعيلية. 

وأوضح عثمان، أن المرحلة الثانية من المبادرة، استهدفت عزبة شعيب التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، بالإضافة لاستكمال مسيرة المبادرة لجميع قرى ومدن محافظة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة. 

txt

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

وأشار إلى أنه أجرت القافلة الطبية الكشف على ١٨٥٠ مواطن بأبوصوير، وذلك برئاسة الدكتورة "بثينة بركات" مديرة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.

txt

مجلس النواب يوافق علي تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مواد متعلقة

مجلس النواب يوافق علي تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مجلس النواب يوافق علي اتفاقية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية

مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائب خليفه رضوان
الجريدة الورقية