فريق الإشراف بصحة قنا يتفقد مستشفي نقادة المركزي

تفقد فريق الإشراف والمتابعة التابع لمديرية الصحة بقنا، اليوم الأربعاء، سير العمل بمستشفي نقادة المركزي، وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن جولة الفريق بقيادة الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية شملت المرور علي الإستقبال للتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر أدوية الطوارئ اللازمة وتوافر الأمصال المختلفة به.

وأضاف الدكتور محمد أن جولة الفريق شملت المرور علي العيادات الخارجية للمستشفي من الباطنة ، العظام ، الجراحة ، النساء ، الأسنان والعلاج الطبيعي وذلك للتأكيد علي خدمة المواطنين المترددين علي تلك العيادة وحصولهم علي الرعاية اللازمة.

وإستمرت جولة الفريق بتفقد الصيدلية المركزية وصيدلية نفقة الدولة للتأكد من توافر الأدوية المزمنة والتي يتم صرفها شهرياً للمواطنين.

وأضاف بدران إلي تفقد الفريق لقسم الحضانات والباطنية والنساء والتوليد ومراجعة تذاكر الدخول وبروتوكول العلاج المقدم لهم.

كما تابع الفريق سير العمل بقسم الكلي الصناعي وتوافر كمية كافية من المحاليل ومستلزمات الرعاية الصحية لمرضي الكلي.

هذا وأكد الدكتور محمد بدران إلي إستمرار جولات الرصد والمتابعة لكافة مستشفيات المحافظة بهدف التأكد من خدمة المرضي بصورة لائقة وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.