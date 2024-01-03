تعليم الفيوم يبدأ برنامج تدريب المدربين ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، فاعليات البرنامج التدريبي، تدريب المدربين ضمن مشروع توعية الأطفال للحفاظ على المياة والصحة والتغذية السليمة.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي الصحي والبيئي لتلاميذ المرحلة الإبتدائية ، وترشيد إستهلاك المياة والحفاظ على المياة ، وتوعية التلاميذ بأهميتها، والنظافة الشخصية والنظافة العامة، وتوعية تلاميذ المدارس بأهمية التغذية السليمة والسلوكيات الإيجابية، والاستخدام الأمن للصرف الصحي، ويستهدف مشروع صحتهم مستقبلهم 150 مدرسة ابتدائية على مستوى محافظة الفيوم ، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ومنظمة اليونسيف.

يتم تنفيذ تدريب صحتهم مستقبلهم "تدريب المدربين " بمقر نقابة المعلمين بالفيوم ، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، و ريحاب عريق وكيل المديرية ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور ريمون شكرى مسئول الميدانى لبرنامج المياه باليونيسيف ، والدكتور محمد رفاعي، وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

و يتم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال ثلاثة أيام ، ويتضمن البرنامج التدريبي عدد من المحاور الرئيسية، وهي إدارة الذات، ومهارات التواصل الفعال، والتفكير الابتكاري ، ومهارات العرض والتقديم، وتصميم البرنامج التدريبي ، والخطة المستقبلية.

أشادت وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من منظمات المجتمع المدني (منظمة اليونيسيف) ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وقدمت الشكر والتقدير لمنظمات، وذلك للجهد المبذول في دعم تعليم الفيوم.

المحاضرات المجانية

وفى وقت سابق تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بسنورس، بحضور الحاج عيسي محمود عثمان نقيب المعلمين بالفيوم و عصام الدين نعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية وفتحي مناع مدير الشئون التنفيذية ومحسن إفكيرين مدير التعليم الاعدادي بسنورس والدكتور عمر صوفي موجة اول الدراسات الاجتماعية، والعلاقات العامة بالإدارة وفريق العمل المشرف على المراجعات .

شهدت القاعة إقبال كبير وملحوظ من الطلاب والطالبات، وطالبوا مسئولي التعليم بتكرار هذه المراجعات في الفصل الدراسي الثاني. حاضر اليوم في المحاضرة الأولي محمد متولي خبير مادة الرياضيات، وفي المحاضرة الثانية أحمد السيد، معلم الدراسات الاجتماعية، وبلغ عدد الطلاب 970 طالب ، ويرجع ذلك الي التنظيم الجيد وأداء المحاضرين أصحاب الكفاءات العلمية.

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