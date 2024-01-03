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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نيران الأسعار ترفع الأجهزة الكهربائية 15% والشعبة تحدد المتهم.. فيديو

أجهزة كهربائية
أجهزة كهربائية

كشف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، تفاصيل زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، قائلًا إن هناك 15% زيادات في أسعار الأجهزة منذ شهر نوفمبر الماضي.

ونوه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن العروض الحالية على الأسعار تتمثل في الشاشات والهاند بلندر والخلاطات والأجهزة الخفيفة فقط، مشيرًا إلى أن المُصنع هو المسئول عن زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.

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15 % زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية من أول يناير 2024

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أقوى العروض من رنين على الأجهزة الكهربائية 2024

 ولفت إلى أن مصر أعطت الرخصة الذهبية لشركات كبرى في صناعة الأجهزة، ما يساعد على التحسن نسبيا في الأسعار بالنصف الأول من العام الجاري، متابعًا: “نتواصل مع التجار بشكل مستمر من أجل التخفيف عن كاهل المواطن”.

وعقب: “تهافت الناس على صنفين في الثلاجات والغسالات هما السبب في زيادة الأسعار بالأجهزة الكهربائية”، موجهًا نصيحة بالبحث عن الجودة والضمان وبطاقة الكفاءة للمنتج حال الإقدام على الشراء، مؤكدًا أن الشركات ألزمت المصانع توفير قطع غيار لعمر افتراضي، وأرى أن السعر الاسترشادي هو موضع تنافسي بين التجار.

 

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