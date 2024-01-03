نيران الأسعار ترفع الأجهزة الكهربائية 15% والشعبة تحدد المتهم.. فيديو

كشف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، تفاصيل زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، قائلًا إن هناك 15% زيادات في أسعار الأجهزة منذ شهر نوفمبر الماضي.

ونوه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن العروض الحالية على الأسعار تتمثل في الشاشات والهاند بلندر والخلاطات والأجهزة الخفيفة فقط، مشيرًا إلى أن المُصنع هو المسئول عن زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.

ولفت إلى أن مصر أعطت الرخصة الذهبية لشركات كبرى في صناعة الأجهزة، ما يساعد على التحسن نسبيا في الأسعار بالنصف الأول من العام الجاري، متابعًا: “نتواصل مع التجار بشكل مستمر من أجل التخفيف عن كاهل المواطن”.

وعقب: “تهافت الناس على صنفين في الثلاجات والغسالات هما السبب في زيادة الأسعار بالأجهزة الكهربائية”، موجهًا نصيحة بالبحث عن الجودة والضمان وبطاقة الكفاءة للمنتج حال الإقدام على الشراء، مؤكدًا أن الشركات ألزمت المصانع توفير قطع غيار لعمر افتراضي، وأرى أن السعر الاسترشادي هو موضع تنافسي بين التجار.