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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

15 % زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية من أول يناير 2024

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

كشف جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، عن تطورات الأسعار في الأسواق المحلية، حيث تمت زيادة في الأسعار بنسبة 15% بداية من شهر يناير الحالي.

عروض مستمرة

وأوضح زكريا، أن هناك عروض مستمرة على الأجهزة الكهربائية البسيطة حاليا وذلك بعد زيادات تمت على بعض الأجهزة الكهربائية.

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وأكد زكريا أن الزيادة بنسبة 15%، وهذه الزيادة من المصنع وليس من التاجر، مستدركا أن النصف الثاني من العام الحالي يحدث استقرار في الأسعار بسبب الرخصة الذهبية.

وبذلك، يتوقع أن يشهد السوق المصري استقرارا في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال النصف الثاني من عام 2023، وذلك بعد الزيادة التي حدثت بداية من شهر يناير الحالي.

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