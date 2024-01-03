ريال مدريد يتلقي 400 ألف يورو من "فيفا" بسبب فينيسيوس

تلقي نادي ريال مدريد دفعه مالية كبيرة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح الريال تعويضا ماليا بعد إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في فترة التوقف الدولي يوم 17 نوفمبر الماضي.

حيث اكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن فيفا سيعوض الريال بمبلغ 400 ألف يورو بعد إصابة نجمه فينيسيوس في مباراة البرازيل وكولومبيا بالجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة السامبا 1-2.

يُذكر أن فينيسيوس جونيور تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة الوتر البعيد فى ساقه اليسرى، وهو ما أدي إلي غيابه لمدة شهرين عن الملكي.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراةر يال مايوركا اليوم الأربعاء، عودة عاد البرازيلي فينيسيوس في المباراة التي ستجمع الفريقين في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني، بعد شفائه من الإصابة وعودته للتدريبات مؤخرًا.