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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق عقار سكنى بحدائق أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت  قوات الحماية المدنية بالجيزة ، اليوم الأربعاء  على حريق نشب فى عقار سكنى بمنطقة حدائق أكتوبر.

السيطرة على حريق عقار سكنى بحدائق أكتوبر 

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة،  بلاغا مفاده بنشوب حريق  فى عقار مكون من 4 طوابق بالمنطقة السياحية بحدائق أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

وكشف الفحص، نشوب  الحريق في الطابق الأرضي من العقار وإخماده دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وتباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في غرق شاب بمياه الرشاح في أبو النمرس، وتبين أنه بكامل ملابسه.

وكشف التقرير الطبي أن الشاب غرق إثر إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن الشاب سقط في مياه الرشاح بالموتوسيكل الخاص به، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

وكانت مديرية أمن الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص فى مياه رشاح في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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