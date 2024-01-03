التضخم في تركيا يرتفع إلى 64.8% في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية خلال، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة بلغت 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.

التضخم في تركيا

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في تركيا نحو 2.93%، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% في نوفمبر تشرين الثاني. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.

وتوقع استطلاع ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى ما يصل نسبته نحو 65.1% في ديسمبر ، وأن يسجل التضخم الشهري عند نسبة 3.1%. وبلغ التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني 61.98% على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2%، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1%. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72% خلال العام، بحسب الاسواق العربية.

البنك المركزي التركي :

البنك المركزي التركي

وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5% بهدف السيطرة على التضخم.

ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو 7 ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر 2022، وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37% خلال العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14% على أساس شهري في ديسمبر، و44.22% على أساس سنوي.