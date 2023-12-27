الليرة التركية تنخفض إلى مستوى قياسي

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد لتبلغ نحو 29.4 مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، لتصل خسائرها في عام 2023 إلى 36 % بعدما استمرت في انخفاض بطيء ومطرد في الأشهر الأخيرة من العام.

الليرة التركية

وتراجعت الليرة التركية بما يصل الى نحو 0.2% لتصل إلى مستوى سعر 29.3985 مقابل الدولار بحلول الساعة 11:42 بتوقيت غرينتش بعدما لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 29.40 ليرة للدولار.

وعدلت الحكومة عن سياستها تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو وتخلت عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة التركية بعد ذلك انخفاضا حادا في الصيف مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.

الدولار تحت ضغط بسبب الرهانات على خفض أسعار الفائدة

الدولار

ظل الدولار تحت الضغط، اليوم الأربعاء، بينما اقترب اليورو من أعلى مستوى له في أربعة أشهر في ظل هيمنة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة قريبا على السوق، وأبقت التدفقات الهزيلة في نهاية العام حجم التداول محدودا.

ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، إلى 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر البالغ 101.42 نقطة والذي لامسه الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر نحو الانخفاض 1.9% في عام 2023 بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية على خلفية رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

والتراجع الأخير في الدولار ناتج عن توقع الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة العام المقبل وهو ما سيؤثر على جاذبية الدولار.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة قدرها 79% لخفض أسعار الفائدة بدءا من مارس/آذار 2024، وفقا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش.

وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو 0.07% إلى 1.1034 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 3% تقريبا خلال العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يتوافق مع الارتفاع الذي حققته العام الماضي.

وتراجع الين الياباني 0.17% إلى 142.64 للدولار ويتجه نحو الانخفاض ثمانية بالمئة خلال العام على الرغم من قوته في الأسابيع الماضية في ظل رهان المتداولين على أن بنك اليابان المركزي سيتخلى قريبا عن سياسته النقدية فائقة التيسير.

ووصل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلاندي إلى ذروة جديدة في خمسة أشهر لكنهما انخفضا قليلا في التداول المبكر. وبلغ أحدث سعر لتداول الدولار الأسترالي 0.6822 دولار بينما وصل الدولار النيوزيلاندي إلى 0.6321 دولار.