قاصد يتفقد سير لجان امتحانات صفوف النقل الابتدائي بعدد من مدارس أبوتشت

تفقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاربعاء 2024/1/3 يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023 لصفوف النقل الابتدائي بعدد من مدارس إدارة أبوتشت التعليمية.

بدأ جولته بتفقد مدرسة اللطاسنة للتعليم الأساسي ثم تفقد مدرسة السلامنه للتعليم الأساسي كما تفقد مدرسة الشهيد حمدالله للتعليم الأساسي ثم اختتم جولته بتفقد الامتحانات بمدرسة قناطر نجع الابتدائية واطمأن علي حسن سير الامتحانات ووضوح ورقة الامتحان ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة.

و اوضح مدير عام الإدارة ان تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي البالغ عددهم 5682 تلميذا وتلميذة موزعين علي 84 لجنة بمدارس إدارة أبوتشت ادوا الامتحان في مادتي العلوم والتربية المهنية بدون شكاوي داخل اللجان مشيرا ان الامتحان في المادتين، جاء في مستوي التلميذ المتوسط ولم يخرج من المنهج المدرسي مشددا علي توفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لضمان حسن سير الامتحانات مؤكدا علي تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات.

وأضاف المدير العام انه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية داخل ديوان عام الإدارة متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بقنا، لمتابعة سير الامتحانات علي مدارس الساعة لتذليل اي صعوبات او مشكلات تواجه سير العملية الامتحانية والعمل علي حلها فورا، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.