للدايت| طريقة تحضير البطاطس المقرمشة في المقلاة الهوائية

وصفة البطاطس المقرمشة من الأكلات المفضلة لدى الجميع، ويمكن تناولها في أي وقت عند الشعور بالجوع، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذا يتجنبها البعض خوفًا من زيادة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالمقلاة الهوائية للدايت.

البطاطس

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

المقادير

- البطاطس : 3 حبات (مقطعة أرباع)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- مسحوق الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

سخني المقلاة الهوائية على حرارة 380 درجة فهرنهايت.

ضعي البطاطس في وعاء مع زيت الزيتون، والبابريكا، ومسحوق الثوم، والملح، والفلفل الأسود، وقلبي جيداً حتى تختلط المكونات.

ضعي شرائح الـ بطاطس في سلة المقلاة الهوائية، واطهيها لمدة 8 دقائق، ثم استخدمي الملقط لتقليب البطاطس، وأعيدي الطهي مرة أخرى لمدة 5-7 دقائق إضافية.

أخرجي البطاطس من المقلاة، وقدميها ساخنة فوراً.

فوائد تناول البطاطس

تدعم صحة القلب

تحتوى البطاطس على نسبة عاليه من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6، إلى جانب نقص الكوليسترول في الدم، مما تدعم صحة القلب.

الحماية من السرطان

تحتوي البطاطس على حمض الفوليك الذي يلعب دوراً في تخليق وإصلاح الحمض النووي، وبالتالي فهو يمنع العديد من أنواع الخلايا السرطانية من التكون بسبب الطفرات في الحمض النووي.

تنظيم عملية الهضم

يساعد محتوى الألياف في البطاطس على منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي.

فقدان الوزن والشعور بالشبع

تُعرف الألياف الغذائية الموجودة في البطاطس بأنها عوامل مهمة في إدارة الوزن وفقدانه، لأنها بمثابة عوامل تكاثر في الجهاز الهضمي، حيث تزيد من الشعور بالشبع وتقلل من الشهية، لذلك يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول ويقل احتمال استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

تحسين البشرة

الكولاجين الموجود في البطاطس هو نظام دعم البشرة، يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة للمساعدة في منع الأضرار التي تسببها الشمس والتلوث والدخان، يساعد فيتامين ج على تلطيف الكولاجين للتجاعيد وتحسين ملمس البشرة بشكل عام.