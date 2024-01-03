كاسيت 90| أغانٍ لن تنسى لـ محمد فؤاد في التسعينيات

تستمر بوابة الوفد في عرض سلسلة من أبرز أغاني نجوم التسعينيات تزامنًا مع حفل “كاسيت 90” في السعودية، الذي يضم أبرز نجوم الغناء تلك الحقبة، والذين أعطوها نكهة موسيقية وغنائية لن تنسى.

ونستطرد في هذا التقرير علامات الفنان محمد فؤاد الغنائية حيث كانت فترة التسعينيات أهم مراحله الغنائية والتي حقق فيها نجاحات تاريخية باقية حتى الآن.

أغنية قوللي 1990 وتأثير الكليب الخاص بها في نجاحها

بداية من عام 1990 خرج فؤاد بأغنيته الشهيرة “قوللي” من ألبوم “اسألي” من كلمات مجدي النجار، ألحان فاروق الشرنوبي، توزيع طارق مدكور، وأكثر ماتسبب في نجاحها هو تكرار عنوان الأغنية بجملة لحنية مميزة جعلتها الأبرز في الألبوم.

شاركته في كليب “قوللي” الفنانة نرمين الفقي التي كان لها إطلالة ومشاركات مميزة في فترة التسعينيات، والتقنية المستخدمة في الكليب الأقرب للأنيميشن أو “الكارتون” كانت صيحة في عالم الكليب آنذاك.

أغنية مشينا 1992

وفي 1992 طرح محمد فؤاد أغنية “مشينا” من ألبوم حمل نفس اسم الأغنية، من كلمات مجدي النجار، ألحان حجاج عبدالرحمن، توزيع طارق مدكور.

أغنية فاكرك ياناسيني 1996

في 1996 خرج محمد فؤاد بعلامة غنائية أخرى “ فاكرك ياناسيني” من ألبوم حيران، من كلمات أحمد شتا، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع: أشرف عبده، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا وكانت من أبرز أسباب نجاح الألبوم آنذاك.

أغنية هنساك 1996

وفي نفس الألبوم جاءت أغنية “هنساك” من كلمات مصطفى كامل، ألحان محمد عناني، توزيع:أشرف عبده، وشاركته أحداث الكليب الفنانة علا غانم.

أغنية الحب الحقيقي 1998

وفي 1998 استمرت العلامات التاريخية لـ فؤاد بـ“الحب الحقيقي” من كلمات مصطفى قمر، ألحان عصام إسماعيل توزيع أشرف عبده.

كانت نقطة تحول كبرى في مسيرته الغنائية وانتشرت بشكل ضخم عبر القنوات التلفزيوينية وموجات الراديو، ومع عرض الكليب الخاص بها والتي كانت فكرته الأساسية تواجد عدد كبير من الأطفال حول محمد فؤاد زاد من نجاحها وتأثيرها.

أغنية أنا لو حبيبك 1999

وفي ختام التسعينيات من ألبوم “قلبي وروحي وعمري” 1999 خرج بأغنية “أنا لوحبيبك” والتي استمرت بها سلسلة العلامات الغنائية لـ فؤاد، ونفس التأثير القوي والنجاح الضخم، والكليب الخاص بالاغنية أيضًا كان له تأثير كبير في نجاحها وتوسعها عربيًا.

الأغنية من كلمات :مصطفى مرسي، ألحان وليد سعد، توزيع أشرف عبده.

تعاون تاريخي بين محمد فؤاد والموسيقار ياسر عبدالرحمن

وخارج إطار الأغاني الناجحة لـ فؤاد وعند العودة لـ 1992 من ألبوم مشينا نجد تعاون تاريخي بين محمد فؤاد والموسيقار الكبير ياسر عبد الرحمن في أغنية “شجن”، والتي وضعت في أحداث فيلم “الإمبراطور” للراحل أحمد زكي، من كلمات محمد فؤاد وألحان وتوزيع ياسر عبد الرحمن، لم تحتوي الأغنية على كلمات أو قصة واضحة غير “ليل ياعين” مُلحنة ومفعمة بموسيقى ضخمة من ياسر عبد الرحمن أشبه بالأوركسترا.

موعد حفل كاسيت 90 في موسم الرياض 2023

يقام حفل “كاست 90” غدًا الخميس 4 ينايرعلى مسرح أبو بكر سالم بالرياض، ويحمل ألوانا غنائية متنوعة لـ6 من أبرز أصوات تلك الحقبة، وهم “مدحت صالح، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، مصطفى قمر، هشام عباس، مصطفى كامل”.