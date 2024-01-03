مصطفى مدبولي: الدولة تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتاجاز، مشددًا على أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025.

وشدد "مدبولي"، خلال ذلك خلال مؤتمر صحفي، على أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.

وأوضح أنه كان هناك تركيز على ترشيد الدعم وهو ضمان وصول الدعم للمستحق الحقيقي “فئات محدودي الدخل”، مشددًا على أن الدولة دخلت في برنامج ترشيد دعم منظومة المواد البترولية، وهدفه أن يكون هناك دعم تبادل بين كل قطاع، ولكن المجمل أن الدولة لا تتحمل أعباء أو مبالغ كثيرة.

وأردف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنهم تابعوا خلال الأيام القليلة الماضية بعض ما تم توجيه للحكومة من نقد فيما يخص رفع بعض الخدمات والسلع.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أنه يخاطب المواطن المصري ويشرح له الموقف بالتفصيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم بالانحياز للمواطن المصري البسيط، مشددًا على أنه تم البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2015، إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد أوجه الانفاقات.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق، مؤكدًا أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتاجاز.