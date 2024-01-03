من حلوان لـ ١٥ مايو.. خط سير أتوبيس النقل الجماعي الجديد

تابعت المهندسة چيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، بتوفير خط أتوبيس للنقل الجماعي تربط بين حي حلوان ومدينة ١٥ مايو وحي المعصرة بمناطق وسط المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تم توفير خط رقم (٣٤٥) ويبدأ مساره من محطة مدينة ١٥ مايو

وفي هذا الصدد حرصت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة على توفير خط رقم (٣٤٥) ويبدأ مساره من محطة مدينة ١٥ مايو - الإسكان الاجتماعي - مجمع محاكم مايو - سجن مايو - شارع صالح صبحي - أطلس - مترو حلوان - محكمة حلوان - ميدان الشهداء - الكابريتاج - ركن فاروق - دواجن – المعصرة وينتهي إلي عبد المنعم رياض بالقاهرة.

وقد تم بدء تشغيل عدد ٤ أتوبيسات علي الخط طوال اليوم علي أن يتم زيادتهم إلى عدد ١٤ أتوبيسًا بالإضافة أنه سيتم تشغيل عدد ٦ خطوط من شركات أخري كحاجة ماسة وعاجلة لأهالي حلوان علي أن يتم الاستمرار في التنسيق علي زيادة عدد الخطوط وسيتم بدءًا من الأسبوع القادم.

يذكرأن المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أكدت أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع ٤٣ المراغي تقاطع شارع عبد الله عبارة عن شدة خشبية بالدور الحادي عشر فوق الأرضي بحلوان كما تم إيقاف أعمال وإزالة في المهد لبناء مخالف عبارة عن حوائط من الطوب الأبيض بمدينة الهدى بمنطقة كفر العلو وإيقاف أعمال مخالفة ببناء بشارع مصطفى فهمي تقاطع شارع خسرو وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلي الأحياء كما شددت على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمشرفي المربعات وفرق المتابعة الميدانية بالمنطقة والأحياء لرصد المخالفات في مهدها.