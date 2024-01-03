رفع 2033 حالة إشغال طريق بمراكز البحيرة  

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.

وأسفرت الحملات عن رفع 1514 حالة اشغال طريق ثابت ومتحرك بمركز إيتاى البارود بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز دمنهور حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق( الساعة ، عرابى ، الكورنيش ، افلاقة ، الشاذلى ، المضرب ، الجمهورية، الراهبات ) أسفرت عن مصادرة 17 مكبر صوت و رفع 237 حالة اشغال وضبط 2 خلاطة بناء.

وبمركز وادى النطرون تم رفع 138 حالة إشغال ثابت ومتحرك و80 حالة إشغال طريق بمركز الدلنجات .

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.