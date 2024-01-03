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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع مدينة قنا

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد عبدالرحيم مدير الإعلانات بالوحدة، وطه محمد مسئول قسم الكهرباء بالوحدة، عماد عزت عضو اللجنة الفرعية للإعلانات، قسم الكهرباء بالوحدة، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بمجمع المواقف، وأسفرت الحملة عن إزالة ٢ إعلان مخالف. 

 وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التي تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر التعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.

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