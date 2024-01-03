رمضان 2024.. حمادة هلال يستأنف «المداح 4» بين الفيوم والقاهرة

يستأنف الفنان حمادة هلال حالياً تصوير مشاهد مسلسل (المداح 4) بين القاهرة والفيوم، حيث موقع التصوير الرئيسى للعمل بالفيوم، والذى يدور فيه معظم أحداث المسلسل، بالإضافة إلى بعض المحافظات المقرر التصوير بها داخلياً وخارجياً خلال الفترة القادمة.

وانضمت مؤخراً الفنانة مى سليم لأسرة العمل الذى ضم فى الجزء الرابع مجموعة من الفنانين من بينهم: فتحى عبدالوهاب ودياب وحمزة العيلى وصفاء جلال، بالإضافة إلى ظهور بعض من أبطال الأجزاء الأول والثانى والثالث والممتدة أدوارهم للجزء الرابع وآخرين مشاركين كضيوف شرف بطريقة الفلاش باك.

وقد بدأ المخرج أحمد سمير فرج فى تصوير المشاهد الأولى من (المداح 4) يوم 10 ديسمبر الجارى، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقال النجم حمادة هلال، إن شخصية المداح هى الأهم فى حياته، معتبرًا إياها بأنها تميمة حظه، مشيرًا إلى أنه يتمنى من الله أن يوفقه ويقدم منها أجزاء كثيرة.

وأضاف «هلال» دائماً يهمنى فى تقديم العمل هو الكتابة ما الذى تقدمه جديداً فى الشخصية والعمل ككل، لأن الموضوع ليس متعب على فقط، لكنه متعب على كل من يتواجد فى مسلسل المداح.

وتابع، دائماً ما ستأتى المقارنة بين الجزء الجديد والجزء السابق وتكون أصعب لتركيز الناس فيه وحبها فى العمل، لذلك فأصبح علينا التركيز كى نعطى للناس الاختلاف، خصوصًا أن المداح شخصية تستطيع أن تقدم منه أساطير كثيرة وأجزاء أيضًا، فتفاصيل صابر تستطيع أن تحكى عنه حكايات وستظل الحكاية الأكبر وهى الخير والشر لآخر يوم فى الدنيا موجودة وحكاية الإنس والجن أيضًا مستمرة لآخر يوم فى الدنيا».

مي سليم

مسلسل «المداح 4» بطولة النجم حمادة هلال والنجم فتحى عبدالوهاب. سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدى، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، صبحى خليل، مى سليم، دياب، حمزة العلى، صفاء جلال، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.