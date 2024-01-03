مدير تعليم نجع حمادي يتابع سير امتحانات الترم الأول بمدرسة العساكرة الإبتدائية

تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأربعاء، يرافقه، محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد خليفة عضو المتابعة وتقويم الأداء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/2024, لمادتي العلوم، والمهارات، للصفين الرابع والخامس الابتدائي، بمدرسة العساكرة الابتدائية بقرية "هو" وأوضح الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، أن أعداد التلاميذ الذين يحق لهم أداء الامتحان بالصفين الرابع، والخامس الابتدائي، 26474 تلميذا وتلميذة، بينما بلغت أعداد الطلاب الذين يحق لهم أداء الامتحان بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، 6615 طالبا وطالبة.

وأكد المدير العام، ضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للتلاميذ والطلاب، مشددا علي ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات و التقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشددا علي النظام، والنظافة، والانضباط الإداري، وتطبيق الإجراءات اللازمة لانعقاد الامتحانات بالمدارس.

وأنهت إدارة نجع حمادي التعليمية، استعداداتها لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024م، والتى بدأت الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م بأداء الامتحان للصفين الرابع والخامس الابتدائي، و الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المواد الغير مضافة للمجموع، وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير الجاري.