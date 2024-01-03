إنطلاق حملة تنمية الأسرة المصرية بمركز إعلام جنوب أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط، لقاءا موسعا بعنوان "المبادرات الرئاسية الصحية وتعزيز صحة المرأة والطفل" وذلك بالتعاون مع وحدة السكان والصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري حيث يأتي اللقاء في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي الهيئة العامة للاستعلامات مؤخرا لتنمية الأسرة المصرية بهدف التغيير الاجتماعي والإقتصادي والارتقاء بالخصائص السكانية والتي تحمل شعار "أسرتك ثروتك"

وأكدت مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، أنه قد انعقد اللقاء بقاعة الوحدة المحلية بالعتمانية بالبداري بحضور متميز لسيدات القرية كما شارك بالحضور رضا خلف نائب رئيس مركز ومدينة البداري وممثلي وحدة السكان وحماية الطفل والإدارة الصحية بالبداري

وأضافت مدير مركز إعلام جنوب أسيوط بأن اادكتورة وفاء محمود محمد مدير الإدارة الصحية بالبداري قد استعرضت أهم المبادرات الرئاسية الصحية المقدمة بالوحدات الصحية بالبداري

وأوضحت الدكتورو وفاء محمود أهم الخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك المبادرات وسبل الاستفادة منها في تعزيز صحة أفراد الأسرة بداية من الجنين وانتهاءا بكبار السن علي نحو أمثل حيث تناولت بالتوضيح مبادرة صحة المرأة للإناث من عمر 18 سنة ، وكذلك تحدثت عن مبادرة صحة الأم والجنين والتي تقدم للسيدات الحوامل ، وكذلك الحديث عن مبادرة السمعيات للأطفال حديثي الولادة حتي 28 يوم ،ومبادرة الاعتلال الكلوي “الدهون والسكر التراكمي والاعتلال” ،و مبادرة الأورام السرطانية

وأشارت الدكتورة وفاء إلي مبادرة الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وأهميتها في الكشف المبكر عن 19 مرض وراثي ، كما تناولت بالتوضيح أهمية مبادرة فحص راغبي الزواج من حيث الكشف عن الامراض الوراثية وتقديم المشورة ،

كما ألقت مدير الوحدة الصحية بالبداري الضوء علي المبادرة الصحية قلبك أمانة والتي تقدم خدماتها بالوحدات الصحية بالبداري ،كما تطرق اللقاء أيضا إلي عدة موضوعات وثيقة الصلة بصحة المرأة والطفل مثل مخاطر زواج القاصرات و أهمية تجنب زواج الأقارب، ومخاطر ختان الاناث وأهمية فحوصات ما قبل الزواج وأهمية الرضاعة الطبيعية

وقد اختتم اللقاء بفتح باب الحوار أمام الحضور من السيدات والرد علي استفساراتهم واستشاراتهم الطبية وقد أثني الحضور علي الندوة