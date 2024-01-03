الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ أسوان يتفقد اللمسات النهائية تمهيداً لإفتتاح مكتبة مصر العامة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللمسات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة ، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة 3250 م2 ، وذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن مسئولى الشركة المنفذة ، وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك إستعداداً لقرب إفتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية ، وصرح تنويرى بالمحافظة.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة مراعاة التناسق فى الألوان واللوحات التعريفية والحس الفنى لمختلف المكونات والأقسام داخل المكتبة حتى يتسنى الظهور بالشكل النموذجى الراقى داخل الـ 3 أدوار ، ولاسيما أنها تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر ، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى ، مكلفاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية لرفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة ، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية ، بالإضافة إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية ، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا من الجيل الحالى والأجيال القادمة .

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