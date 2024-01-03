محافظ أسوان يتفقد اللمسات النهائية تمهيداً لإفتتاح مكتبة مصر العامة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللمسات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة ، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة 3250 م2 ، وذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن مسئولى الشركة المنفذة ، وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك إستعداداً لقرب إفتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية ، وصرح تنويرى بالمحافظة.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة مراعاة التناسق فى الألوان واللوحات التعريفية والحس الفنى لمختلف المكونات والأقسام داخل المكتبة حتى يتسنى الظهور بالشكل النموذجى الراقى داخل الـ 3 أدوار ، ولاسيما أنها تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر ، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى ، مكلفاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية لرفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة ، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية ، بالإضافة إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية ، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا من الجيل الحالى والأجيال القادمة .