مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة.. الموعد الجديد لانقطاع التيار الكهربائي يعد سؤال الساعة من قبل المواطنين، يأتي ذلك عقب كشف الحكومة عن خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الأربعاء 3 يناير 2024.

خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات متلفزة أنه سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وأكد الحمصاني، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستصدر جدولا يتضمن المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة ساعتين لكل منطقة، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل بعد الزيادة

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات 58 قرشًا

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 68 قرشًا

الشريحة الثالثة:من 0 إلى 200 كيلووات 83 قرشًا

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات 125 قرشًا

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات 140 قرشًا.

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلو وات 150 قرشًا.