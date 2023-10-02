20ماكينة ديزل لمواجهة انقطاع الكهرباء عن مدينتى القصير ومرسى علم بالكامل

شهدت مدينتا القصير ومرسى علم انقطاعًا كاملاً للتيار الكهربائي اليوم بسبب سقوط أربعة أبراج جهد 220 كيلو فولت بالكيلو 40 بين مدينتي سفاجا والقصير.

أكد المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في بعض قطاعات الشركة لمواجهة هذا الانقطاع، مشيرًا إلى إرسال 20 ماكينة طوارئ وديزل بأحمال مختلفة لتأمين التغذية الكهربائية للمناطق الاستراتيجية بالمدينتين، بما في ذلك المستشفيات وأقسام الشرطة والمؤسسات الحيوية الأخرى.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى أنه تم تعيين نائبَين من الشركة للتوجه إلى مرسى علم والقصير فورًا، لمتابعة الخطوات المتخذة على أرض الواقع وتقديم المساعدة في تأمين التغذية الكهربائية للمناطق الحيوية والاستراتيجية، خصوصًا وأن عمليات صيانة الأبراج وإصلاحها قد تحتاج إلى وقت زمني.