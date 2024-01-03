سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. هكذا بحث الملايين صباح اليوم الأربعاء لمعرفة سعر بيع وشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ظل زيادة الطلب على متابعة موسم العمرة بشهر رجب وشعبان ورمضان، ويليه موسم الحج 1445هـ، بجانب ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتغيرة عالميًا.
وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024م، وذلك في البنوك العاملة في مصر حيث وصل سعره في البنك المركزي المصري 8.25 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء.
سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
ووفق للتحديث الأخير لأسعار العملات، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة.
- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم للبيع: 8.25 جنيه، وللشراء: 8.22 جنيه.
- وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم للبيع: 8.22 جنيه، وللشراء: 8.19 جنيه.
- جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم للبيع: 8.22 جنيه، وللشراء: 8.19 جنيه.
- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم للبيع: 8.25 جنيه، وللشراء:8.21 جنيه.
- سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIBاليوم للبيع: 8.25 جنيه، وللشراء: 8.18 جنيه.
- سعر الريال السعودي في بنك السويساليوم للبيع: 8.26 جنيه، وللشراء: 8.19 جنيه.