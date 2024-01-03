سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. هكذا بحث الملايين صباح اليوم الأربعاء لمعرفة سعر بيع وشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ظل زيادة الطلب على متابعة موسم العمرة بشهر رجب وشعبان ورمضان، ويليه موسم الحج 1445هـ، بجانب ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتغيرة عالميًا.

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024م، وذلك في البنوك العاملة في مصر حيث وصل سعره في البنك المركزي المصري 8.25 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ووفق للتحديث الأخير لأسعار العملات، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة.