نقل عامل لمستشفى سوهاج الجامعي صدمه قطار روسي بجرجا

أصيب عامل في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات باليدين والقدمين صدمته قطار روسي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جرجا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا بإصطدام القطار روسي [ القاهرة – الأقصر ] بشخص بدائرة المركز .

وانتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين اصطدام القطار بالمدعو "محمود . م . ع . ج" 32 سنة عامل ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه دائرة المركز مما أدي لإصابته باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة بالرأس

وكدمات وسحجات باليدين والقدمين وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .