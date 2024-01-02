محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية

تفقد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، معرض الحرف اليدوية والتراثية، الذي نظمه فرع القومي للمرأة بجنوب سيناء برئاسة الدكتورة نهى الحسيني، مقرر المرأة بالمحافظة، بهدف دعم وتمكين المرأة. وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتضمن المعرض منتجات المشغولات اليدوية، وبعض منتجات الحرف التراثية مثل الخزف والمشغولات الجلدية، والخرز، والرسم بالفحم، ومفروشات المنزلية، والملابس والمنسوجات، وبعض انتاج مزارع عسل النحل.

وأشاد المحافظ بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض والتي تتميز بها محافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتشجيع السيدات السيناويات من أصحاب الحرف والصناعات، ودعمهم بما يسهم في زيادة مبيعات منتجاتهم.

وأكد المحافظ على حرصه لتوطين الصناعات الحرفية والتراثية، من خلال تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وخاصة المرأة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الجماهيري الدعوي والتوعوي، الذي نظمته محافظة جنوب سيناء، اليوم بمدينة الطور، لتنمية روح الولاء والانتماء لدى مواطن السيناوي، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والنائب ، جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية، وحضور جماهيري لمواطني طور سيناء..