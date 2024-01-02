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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الدورات التدريبية “علمني حرفة”

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

تواصل مديرية الشباب والرياضة لليوم الثالث علي التوالي من خلال ادارة  تمكين الشباب ( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ) الدورات التدريبية الحرفية “علمني حرفه”، حيث تم التدريب على حرفة التطريز البدوي بمركز شباب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب والإهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.

ومن جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، علي الإهتمام بنشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.

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