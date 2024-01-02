جنون الزيادات يضرب سيارة الغلابة.. "وصلت إلى 680 ألف جنيه"

تشهد سوق السيارات في مصر زيادات متتالية في أسعار مختلف الموديلات، وأصبحت شريحة السيارات الاقتصادية خارج من المنافسة، بعدما أصبح سعر أقل سيارة يتخطى حاجز الـ600 ألف جنيه، وتعد السيارة بي واي دي F3 واحدة من السيارات التي حققت انتشاراً واسعاً في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وعرفت بـ"سيارة الغلابة" أو “سيارة ”أكل العيش" نظراً لأن الغالبية منها تعمل عبر تطبيقات النقل التشاركي، لكن مع الزيادات الأخيرة المتتالية أصبح سعر السيارة خارج إمكانيات العديد من المواطنين متوسطي الدخل.

وشهدت السيارة بي واي دي F3 "سيارة الغلابة" ارتفاعاً جديدا بداية من اليوم الموافق الثاني من يناير، حيث أخطرت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، بأحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية المجمعة محلياً موديل 2024، إذ شهدت القائمة زيادات سعرية على سيارات "بي واي دي f3 مانيوال"، و"بي واي دي f3 أوتوماتيك" موديل 2024.



وتعتمد بي واي دي F3 "سيارة الغلابة"على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 5 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.



أسعار سيارات بي واي دي موديل 2024

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، الأسعار الجديدة لسيارات بي واي دي f3 موديل 2024 في مصر وفقاً للقائمة الصادرة عن شركة الأمل للسيارات والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

- بي واي دي f3 مانيوال 600 ألف جنيه

بي واي دي f3 أوتوماتيك 680 ألف جنيه

تقدم سيارات بي واي دي F3 موديل 2024 بباقة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها "2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة".

ودعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ببعض التجهيزات، ومنها “مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة".