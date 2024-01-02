جامعة أسيوط تعتمد تفعيل منظومة التحصيل الإليكتروني عبر منافذ التحصيل الخارجية

أعلنت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ اعتماد تفعيل منظومة التحصيل الإليكتروني من المنافذ الخارجية؛ للرسوم الدراسية المقررة على طلاب الجامعة، وساكني المدن الجامعية؛ حيث تم تحميل كافة أنواع الرسوم المقررة للقضاء على التزاحم داخل منافذ التحصيل بالجامعة

وأشار الدكتور المنشاوي؛ إلى أن منظومة التحصيل الإليكتروني عبر المنافذ الخارجية، تتيح للطالب دفع الرسوم الدراسية المقررة، من خلال منافذ الدفع الخارجية، وتم تنفيذ خطوات واسعة في سبيل تفعيل هذه المنظومة، وورد خطاب وزارة المالية المتضمن لاعتماد المنظومة؛ بتاريخ 2 يناير الحالي

المنشاوي: تطوير منظومة التحصيل الإليكتروني لتتلاءم مع خطة الدولة للرقمنة وميكنة التحصيل

وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ إن الجامعة وضعت خطة شاملة في سبيل تفعيل منظومة التحصيل الإليكتروني من المنافذ الخارجية، والتي تتماشى مع خطة الدولة المصرية للرقمنة، وميكنة التحصيل، والقضاء على التزاحم؛ حيث تم الانتهاء من إعداد دورة مستندية كاملة، ومحكمة، طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، ووفق الكتب الدورية لوزارة المالية من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشاة المالية efinance.

رئيس جامعة أسيوط: تحصيل الرسوم المقررة على طلاب الجامعة والمدن الجامعية عبر منافذ الدفع الخارجية

وعقدت جامعة أسيوط، عدة اجتماعات مع لجنة وزارة المالية؛ حيث شكلت جامعة أسيوط لجنة برئاسة الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور على حسين أحمد مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، والسيد أحمد شعبان مدير وحدة التحصيل الإليكتروني، وشكلت وزارة المالية لجنة برئاسة السيد جهاد أبو العزايم السويدي رئيس اللجنة الدائمة للاعتماد الإليكتروني بوزارة المالية؛ حيث أقرت اللجنة مشروع التحصيل المقترح بتاريخ 15 نوفمبر الماضي .

وتم عقد اجتماع آخر ؛ مع اللجنة المشكلة من قبل المديرية المالية بأسيوط، باعتماد رئيس الإدارة المركزية، الأستاذ أحمد محمد شريت مدير المديرية المالية، ورئاسة الأستاذ محمد فؤاد إبراهيم مدير عام الوحدات الحسابية، وأقرت اللجان صحة الدورة المستندية الخاصة بالمقترح المقدم؛ لتفعيل منظومة التحصيل الإليكتروني من المنافذ الخارجية المتاحة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشاة المالية المتممة لعملية الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي بوزارة المالية.

المنشاوي: جامعة أسيوط وضعت منظومة متكاملة لإدارة التحصيل الإليكتروني من المنافذ الخارجية

وأشار شوكت صابر، إنه سيتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل المنظومة، من عقد ورش عمل بالتعاون مع مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، ومديرية المالية بأسيوط للمتابعة وتدريب العاملين، وجارٍ إصدار كتيبات إرشادية للطالب، والمختصين من شئون الطلاب بالكليات، والمختصين من كافة الإدارات الخدمية بالجامعة.

وذكر الدكتور علي حسين، إن اعتماد مشروع التحصيل يتيح للطالب دفع الرسوم الدراسية المقررة من خلال منافذ الدفع الخارجية، وهى BEE، خدماتي، أمان، وقتي، ضامن، ممكن، مصاري، سداد، إيجي باي، أموال، سمارت باي، موجا، ثقة، أوباي، ماكس باي، Geidea، كاش كول، طلقة، ماجيك باي، إكسبريس.