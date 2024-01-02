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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أخطرت رابطة الأندية المحترفة نادي سيراميكا كليوباترا، بمواعيد وملاعب مباريات الفريق في بطولة كأس الرابطة، والمقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

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وكان الأهلي والزمالك قد أعتذرا عن المشاركة في البطولة، وذلك بسبب ارتباطهما بمشاركات في عدة بطولات قارية ومحلية بجانب ودية أخري.

وجاءت مواعيد مباريات سيراميكا على النحو التالي:

الأربعاء ١٠ يناير .. سيراميكا كليوباترا وإنبي  .. ٥ مساءً .. ستاد المقاولون العرب

الأربعاء ١٧ يناير .. الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا .. ٥ مساءً .. ستاد الإسماعيلية 

الأربعاء ٢٤ يناير .. سيراميكا كليوباترا والداخلية .. ٣ عصراً .. ستاد المقاولون العرب

والجدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة كأس الرابطة.

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