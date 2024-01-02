دنيا بطمة تنهار من البكاء..تؤكد تعرضها لمؤامرة كبيرة

تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب توثيقها مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تبكي ، مشيرة إلى أنها تتعرض لمؤامرة.

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وقالت الفنانة دنيا بطمة خلال الفيديو المتداول وهي منهارة بالبكاء: "أنا معرضة لمؤامرة كبيرة، ولكن الله فوق يشوف، ما أتكلم شو ما أتكلم شو التفاصيل، ولكن ربنا فوق، ربنا يجيب لي حقي".

الفنانة المغربية دنيا بطمة

وتابعت: " الستارة لازم تنكشف مع الأيام، ومع الأيام ستكتشفون مجموعة من الأشياء، خبث ناس تحفر لك، وتغدر بيك، ولكن الحمد لله".واختتمت: "حاولت لا أبكي ولكن ما قدرت أنا إنسانة".

الفنانة المغربية دنيا بطمة

اعتقال دنيا بطمة

ردّت النجمة المغربية دنيا بطمة، مؤخرًا بطريقتها على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اعتقالها في قضية "حمزة مون بيبي".

وظهرت بطمة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، فستان أصفر اللون بتصميم ضيّق جريء، تميّز بقصة الكتف الواحد، وفتحة ساق مرتفعة جداً.

الفنانة المغربية دنيا بطمة

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن محكمة النقض في الرباط رفض الطعن المقدم من بطمة، وحوّلت القضية إلى رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش.

الفنانة المغربية دنيا بطمة

قضية "حمزة مون بيبي"

قضية "حمزة مون بيبي" بدأت قبل سنوات عندما أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث قام بـ"فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، وتم إتهام دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة لمدة عام كامل.

دنيا بطمة تلغي مشاكتها في إحياء حفل رأس السنة

وكانت قد أكدت مصادر صحفية، أن الفنانة دنيا بطمة تخلفت، عن إحياء سهرة فنية بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة بأحد فنادق مدينة طنجة.

وكشف مصدر مطلع، أن دنيا بطمة قررت إلغاء مشاركتها في الحفل خوفا من تعرضها وإدارة الفندق لأي إحراج في حال صدور قرار اعتقالها، وذلك بعد رفض محكمة النقض بالرباط قبل أيام طلب الطعن الذي تقدمت به الفنانة المغربية ضد الحكم الذي صدر في حقها من محكمة الاستئناف بمراكش في قضية “حمزة مون بيبي”.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة الفندق اعتذرت من زبنائها الذين حضروا للحفل، مشيرة إلى أن اتصالها مع الفنانة دنيا بطمة انقطع قبل ساعات قليلة من انطلاق الحفل وليست على علم بسبب تخلفها عن إقامته، متعهدة بتعويضهم مستقبلا من خلال تنظيم حفل آخر بحضورها.

يشار إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف بمراكش، قضت في يناير 2021 برفع الحكم الابتدائي الصادر في حق دنيا بطمة من 8 أشهر سجنا نافذا، إلى سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في ملف ما يعرف إعلاميا بقضية “حمزة مون بيبي”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية، قضت في حق المغنية دنيا بطمة بـ 8 أشهر سجنا نافذة، وسنة في حق أختها ابتسام وغرامة 10 آلاف درهم، وسنة ونصف نافذة في حق مصممة الأزياء عائشة، و10 أشهر في حق صوفيا مالكة ومسيرة شركة بالرباط.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، قد أوضح أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام لجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام.