الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد عرض مسلسل "روز وليلى" لـ يسرا ونيللي كريم

يسرا ونيللي كريم
يسرا ونيللي كريم من مسلسل روز وليلى

في ثنائية درامية جديدة من نوعها بين الفنانة الكبيرة يسار والفنانة نيللي كريم، اللتان يجتمعان في مسلسل “روز وليلى”، والمقرر عرضه حصريًا عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

يعرض مسلسل "روز وليلى"، في11 يناير الجاري على منصة شاهد ، والذي تدور قصته حول تورط محققتين خاصتين على وشك الإفلاس مع عصابة خطيرة عن طريق الخطأ وتسرعان في مهمة للكشف عن عمليتها المخالفة للقانون.

 

 

المسلسل من ﺗﺄﻟﻴﻒ كريس كول، وﺇﺧﺮاﺝ أدريان شيرجولد، ويشارك في بطولته يسرا، ونيللي كريم، وتيام قمر، وأحمد وفيق، وأمل رزق، وعارفة عبد الرسول.

 

كانت آخر الأعمال الدراميية لـ يسار من خلال مسلسل 1000 حمد لله  على السلامة  الذي تم عرضه في رمضان الماضي، ومن بطولة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، وعنبة.، ومن بطولة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، وعنبة،.

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