ملفوف في بطانية داخل منزل مهجور..

أمرت جهات التحقيق ، بإيداع طفل حديث الولادة إلي إحدي حضانات الرعاية الاجتماعية ، حيث عثرأهالي منطقة الأحراز في شبين القناطر بمحافظة القليوبية على طفل حديث الولادة، داخل منزل مهجور في القرية، وأخطرت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة شبين القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري الكشف عن أهلية الطفل.

ملفوف في بطانية داخل منزل مهجور ..إيداع طفل حديثي الولادة في دار رعاية بشبين القناطر

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف في بطانية داخل منزل مهجور بمنطقة الأحراز دائرة المركز.

تم اخطار مديرية امن القليوبية فانتقلت قوة أمنية، وتبين أن الأهالي سمعوا صراخ يخرج من المنزل ،فاسرعوا ليجدوا الطفل، وقاموا بنقله للمستشفى وإبلاغ مركز الشرطة التي قررت تحرير محضر وإيداعه إحدى الحضانات بقرية نوى دائرة المركز وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبين القناطر جهودها للعثور على أهليته.

الديون زاد عليه بعد زواج 4 شهور .. صياد يحاول الانتحار في الدقهلية

أقدم صياد على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل داخل غرفة نومه، بمدينة المطرية في محافظة الدقهلية، وذلك بعد 4 أشهر من زواجه وتزايد ديونه ومروره بأزمة نفسيه، وجرى نقله الى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

كانت البداية بتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية العام ، بوصول المدعو ‏محمد. ‏م. ال، 21 عامًا ‏مقيم بندر المطرية، مصابا بحالة إعياء ‏شديد ادعاء محاولة انتحار.

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، إلى المستشفى وبالفحص وسؤال زوجته قررت ان زوجها يعاني من ازمة نفسية لمروره بضائقة مالية كونهم تزوجوا منذ 4 أشهر وتراكم الديون عليه وأقدم على الانتحار بمحاولة شنق نفسه بحبل واستطاعت إنقاذه قبل وفاته، جرى نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.