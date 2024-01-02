محافظ بني سويف يناقش مع رئيس قصور الثقافة مستجدات تطوير عدة مشروعات بالمحافظة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لمناقشة الموقف الحالي لعدد من المشروعات الثقافية بالمحافظة، في إطار خطة وزارة الثقافة لتطوير المواقع الثقافية بالمحافظات وتفعيل دورها كمنارات ثقافية وتوعوية، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ومحمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، والدكتور أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، وعدد من مسئولي الثقافة.

أهمية دور قصور وبيوت الثقافة

أكد المحافظ أهمية دور قصور وبيوت الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع الوعي القومي للمواطنين، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول وتعزز الانتماء والولاء للوطن، معربا عن تقديره لجهود وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة في هذا الشأن.

وبحث المحافظ مع رئيس الهيئة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قصر ثقافة شرق النيل، وتم الاتفاق على تسريع وتيرة العمل بالمشروع وتذليل المعوقات كافة لدخوله الخدمة، بالإضافة إلى بحث بعض المتطلبات اللازمة لتطوير قصر الثقافة الحالي، فضلا عن دعم وتطوير بيوت الثقافة على مستوى المراكز والمدن.

من جهته أشار رئيس الهيئة إلى أن الزيارة تأتي ضمن برنامج ميداني ينفذ بتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لمتابعة مواقع الهيئة بالمحافظات وتفعيل دورها لتؤدي خدماتها لأبناء الوطن، وأعرب عن تقديره لمحافظ بني سويف لدعمه الدائم لأنشطة ومشروعات الثقافة على أرض المحافظة، ومؤكدا أن الهيئة لا تدخر جهدا في دعم جهود المحافظة في الشأن الثقافي.

هذا وتناول اللقاء بعض الجهود التي نفذتها المحافظة في دعم القطاع الثقافي، منها تطوير الممشى السياحي لكورنيش النيل ومنطقة هرم ميدوم واللتان استضافتا كثيرا من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة وقوافلها الثقافية والمسرح المتنقل.