كيفية تحضير التابلت للامتحانات الإلكترونية في الثانوية 2024

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية كيفية تحضير التابلت للامتحانات الإلكترونية 2024 لطلاب صفوف النقل في الثانوية العامة الصف الثاني الثانوي.

ولتجهيز التابلت لخوض الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني يجب تنفيذ عدة خطوات مهمة.

خطوات تجهيز تابلت الثانوية

١. لابد توصيل التابلت بالنت بصفة مستمرة.

٢. التأكيد أن النوكس على آخر إصدار 23.12(2.6.3.08) غير كده يتم الضغط على update (تحديث) ثم ok ثم تحديث (update)

٣. الضغط على علامة السهم (Reloud policy) أكثر من مرة كل فترة من النوكس ثم فتح ٣ الشرط على يسار الشاشة والضغط عليه لنزول أي تحديثات تلقائي معلقة.

٤. التاكد من منصة الامتحان swift assess آخر إصدار (v1. 8.19)

٥. التاكد من أن software التابلت محدث وذلك من ضبط sitting ثم الضغط تحديث البرنامج update software ثم تنزيل التحديثات يدويا.

تنبيه هام لطلاب نقل الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا لطلاب صفوف النقل في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم طلاب صفوف النقل في مرحلة الثانوية العامة "الصفين الأول والثاني الثانوى عام وخدمات"، بضرورة الدخول على مركز معلومات وزارة التربيه والتعليم من هنا.

https://moe-register.emis.gov.eg/

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى أن ذلك لمراجعة بيانات طلاب صفوف النقل في مرحلة الثانوية العامة للتقدم لامتحان 2023/2024 والدخول يكون بالبريد الالكترونى الموحد الخاص بالطالب ومراجعة البيانات بدقة وكتابة الاستمارة الالكترونية ومراجعة اللغة الثانية.

وأضافت أنه بالنسبة للصف الثاني الثانوي، يجب مراجعة الشعبة واللغة الثانية وإذا وجدت بيان خطأ وترغب في تعديله اذهب لمدرستك ولا تضغط حفظ إلا إذا كانت المعلومات صحيحة الدخول بالبريد الموحد للطالب.

آلية امتحانات النقل في الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة امتحانات صفوف النقل في الثانوية إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة التي تتضمن الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية.

تبكير امتحانات نقل الثانوية العامة 2024

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبكير موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير 2024 إلى 24 يناير 2024 إلكترونيًا وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

وشددت على ضرورة وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6،7،8 من يناير 2024.