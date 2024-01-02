عمرو دياب| الأغاني الأعلى استماعًا في ألبوم مكانك

لازال يعيش عمرو دياب موسم غنائي ناجح بعد إصدار ألبومه الجديد “مكانك”، الذي تم طرحه بالكامل في نهاية 2023 حصريًا على المنصة الموسيقية الشهيرة أنغامي.

بيوحشنا ومعرفش حد بالإسم ده الأعلى استماعًا في ألبوم مكانك

سجلت أغنيتي بيوحشنا، معرفش حد بالإسم ده الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم 12، وذلك خلال مايقرب من أسبوع من طرحه.

تفاصيل أغنية بيوحشنا وكلماتها

حققت بيوحشنا أكثر من 3 ملايين و 800 ألف مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع:أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها "لازمنا.. ملازمنا خياله وطيفه فين ما نروح

ملازمنا إكمنه حبيبي الروح بالروح

لا لا لا لا أحب غيره مش مسموح

ملازمنا ملازمنا خياله وطيفه فين ما نروح

ملازمنا إكمنه حبيبي الروح بالروح

لا لا لا لا أحب غيره مش مسموح

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا رؤياه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله

يا أبا ليلة ورا ليلة خلانا عشقنا

الليل طال، الليل طال

ياما النور هل معاه

ياما الليل طال، ياما النور هل معاه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا رؤياه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله

لا يا شاغلنا يا شاغلنا

تعالى اطمن على الأحوال

وطمنا إن كنا بنيجي ساعات على البال

فيها حاجة إن كنت ترد الشوق بسؤال

يا شاغلنايا شاغلنا تعالى اطمن على الأحوال

وطمنا إن كنا بنيجي ساعات على البال

فيها حاجة إن كنت ترد الشوق بسؤال

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا رؤياه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله.

وجاءت أغنية “معرفش حد بالإسم ده” بمليونيو 800 ألف مشاهدة، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها "معرفش حد بالاسم ده

انا اللي تاه عقله ولقاه

معرفش حد بالاسم ده

موهم بقي وربك هداه

هعتبره وقت فراغ وفات او حتي انا اتسليت معاه

قولوله مخرجتش يعني من الجنه

مسابليش حاجه تتشال للي كان بنا

مسابليش حاجه هتخليني استني

بقي الاولي اكيد انساه

انا همشي وابعد من سكات

انا حر وده مسموش هروب

ده مشافش اي مميزات

بالعكس حولها لعيوب

جايز ده كان سوء اختيار

جاير ده كان تكفير ذنوب

قولوله مخرجتش يعني من الجنه

مسابليش حاجه تتشال للي كان بنا

مسابليش حاجه هتخليني استني

بقي الاولي اكيد انساه

تفاصيل ألبوم عمرو دياب “مكانك”

تضمن الالبوم 12 أغنية "بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالإسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.