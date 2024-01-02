إصابة 14 شخصآ فى حادث انقلاب سيارة علي طريق الصحراوي الغربي بقنا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية السماينة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية السماينة في نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية السماينة، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.