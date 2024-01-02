26474 تلميذاً بالصفين الرابع والخامس الإبتدائي يؤدون امتحان الترم الأول بنجع حمادي

انطلقت اليوم الثلاثاء 2 من يناير 2024، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي، و الصفين الأول والثاني الثانوي العام للمواد الغير مضافة للمجموع للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدارس نجع حمادي شمالي قنا.

من جانبه تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، يرافقه عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمدارس خالد بن الوليد الابتدائية، والأقباط بنين الابتدائية، والزهراء الخاصة، والفرنسيسكان الخاصة بنجع حمادي.

وأوضح الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، أن أعداد التلاميذ الذين يحق لهم أداء الامتحان بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، 26474 تلميذا وتلميذة، بينما بلغت أعداد الطلاب الذين يحق لهم أداء الامتحان بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، 6615 طالبا وطالبة.

وأكد المدير العام، على ضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للتلاميذ والطلاب، مشددا علي ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات و التقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشاد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، بالنظام والنظافة والانضباط، وتطبيق الإجراءات اللازمة لانعقاد الامتحانات بالمدارس التي تفقدها خلال جولته التفقدية الصباحية لمتابعة سير الامتحانات.

وكانت إدارة نجع حمادي التعليمية، قد أنهت استعداداتها لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024م والتى بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م بأداء الامتحان للصفين الرابع والخامس الابتدائي، و الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المواد الغير مضافة للمجموع، وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير الجاري.