تعرف علي حصاد إنجازات مركز ومدينة بلبيس خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشهد مركز ومدينة بلبيس عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية..

وحيث تم الإنتهاء من تنفيذ اعمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك بتكلفة 15 مليون جنيه، فضلا عن رصف عدد من الشوارع الداخلية بالمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه، وانشاء مجمع الخدمات بتكلفه 16 مليون جنيه وإنشاء نقطة الإنقاذ النهري بتكلفة 5 مليون جنيه، وتوصيل مرافق للمدارس المنشأة حديثاً بتكلفة 600 ألف جنيه، وتركيب وحدة انذار مبكر برئاسة المركز بتكلفة 50 ألف جنيه ، واستكمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك 19مليون جنيه.

وكما أنه جاري تنفيذ أعمال رصف عدد من شوارع المدينة بتكلفة 10 مليون جنيه وانشاء الدور الثاني بمبنى الحملة الميكانيكية بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءه الإنارة بطريق بلبيس – العاشر بتكلفة 6 مليون جنيه ورفع كفاءة منظومه التحول الرقمي بالمركز بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءه منظومة النظافة بتكلفة مليون ونصف جنيه.

وتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خارج الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز للعام المالي الحالي حيث تم احلال وتجديد 100 متر من مصرف بلبيس ورصف شارع الطيران بتكلفة 3 مليون جنيه ورد الشيء لأصله شارع خلف المحكمة القديمة بتكلفة 2 مليون جنيه وتجميل ميدان محطه بلبيس بتكلفة 2 مليون جنيه.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من شن 489 حمله اشغال خلال العام بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعه، وتحرير 559 محضر إشغالات " برئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة كما تم ازاله 276اشغال متنوع خلال عام بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة كما تمت تحرير 45 محضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة و ترخيص 1397 أعلان و ازالة 565 اعلان غير مرخص خلال العام ويتم رفع حوالى 300 طن قمامه ومخلفات صلبة يومياً بإجمالي 108 ألف طن على مدار العام، ولسرعة حل شكاوى المواطنين، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس باستقبال ( 962 ) شكوى من المواطنين وتم الرد عليهم بنسبة انجاز ( 99% ).

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديريه الشؤون الصحية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار واحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية، بدور إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خلال عام 2023 بشن حملات تفتيشية على المنشأت الغذائية والأسواق اسفرت عن إعدام 342 طن و893 كجم أغذية فاسدة وتم ضبط 373 طن و549 كجم أغذية كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 4109 منشأة غذائية (لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم على الصحة العامة) وتحرير 19931 محضر شرطة، كما تم سحب 16102 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2023 تم إصدار عدد 39050 شهادة صحية لمتداولي الاغذية وتحرير 20996 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على 3982 رسالة أغذية مستوردة، وإصدار عدد 8902 شهادة سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.