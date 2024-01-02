وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

أكد الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ، لم يوجد اى شكاوى من الطلاب .

جاء ذلك خلال تفقد الدكتو ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة محمود تيمور الرسمية لغات بإدارة شرق ، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة وناجية فؤاد وكيل الإدارة ، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ،

وشدّد ابو زيد، على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة .

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ،

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية .