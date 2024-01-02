إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بزراعي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارتين نتج عنه إصابة قائد السيارة الأولى ومرافقه بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهما لمستشفى دار السلام المركزي وإصابة قائد السيارة الثانية ومرافقه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "محمد . ع . م . خ" 21 سنة سائق ومقيم دائرة المركز اصطدم بالسيارة ملاكي قيادة "محمد . ا . ك" 29 سنة سائق ومقيم دائرة المركز .





نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة الأولي بسحجات باليدين وكدمة بالركبة اليمنى ومستقل السيارة الأولى "عيد . م . خ" 58 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بكسر بالفخذ الأيمن وتم نقلهما لمستشفى دار السلام المركزي وقائد السيارة الثانية بكدمات متفرقة بالجسم ومستقل السيارة الثانية "شهاب . ا . ع" 38 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بسحجات متفرقة الجسم تم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي .





وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا وجود شبهة جنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .