أهم الإجازات المرتقبة خلال شهر يناير 2024.. منها عيد الميلاد المجيد

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.



وأبرز الأعياد والإجازات الرسمية في مصر خلال شهر يناير أول شهر بالعام الميلادى الجديد 2024 كالتالي:



- عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين ":

الأحد 25 جمادى الأخرى

7 يناير 2024

- ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة :

الخميس 13 رجب

25 يناير 2024

يأتى ذلك بالإضافة إلى 8 أيام إجازة وهى أيام الجمعة والسبت خلال الشهر.