تفاصيل ألبوم الكينج محمد منير الجديد

يعمل الكينج محمد منير على الانتهاء من البومه الجديد، حيث قام بتسجيل 4 أغنيات دفعة واحدة، على أن يستكمل باقي تسجيل الألبوم خلال الفترة المقبلة.

وقال الكينج محمد منير، خلال تصريحاته الصحفية، أنه يتعاون مع الموسيقار المصري فتحي سلامة الحاصل على جائزة الجرامي العالمية الموسيقية في الألبوم.

وكان الكينج محمد منير قد أعلن عن تأجيل حفله الغنائي في رأس السنة بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو.

وانتهى منير مؤخرا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "أنا الذى" الذى يعود للتعاون فيها مع الفنان والملحن عصام كاريكا بعد 27 عامًا من أغنية "أنا عمر عيني"، والأغنية الجديدة من كلمات باسم عادل وألحان أنور عمرو وتوزيع خالد محسب.

وتقول كلماتها: "أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحر قبل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول".

وطرح الكينج محمد منير مؤخرًا أغنية "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ"اليوم السابع"، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى وتقول كلماتها “آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى”.

الأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.