أعراض متأخرة لمرض سرطان الكلى

يحذر الأطباء من أن هناك أعراض لسرطان الكلى لا تظهر في مراحله المبكرة، ولكن تظهر مع تطور المرض، مثل دم في البول، وألم دائم في الظهر أو الجانب، وفقدان للوزن من دون سبب.

أعراض سرطان الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "هيلث لاين"، من الضروري معرفة أن الأعراض المذكورة لا تشير دائما إلى سرطان الكلى، ولكن أي منها قد يكون علامة لوجود مرض في الجسم.

يبدأ سرطان الكلى بحدوث طفرات في الحمض النووي للخلايا، نتيجة التعرض لعوامل أو مواد مسرطنة أو بسبب الاستعداد الوراثي، ونتيجة لذلك تبدأ الخلايا بالانقسام والتكاثر بحيث لا يمكن التحكم فيها، ما يؤدي إلى نشوء ورم.

ولا تزال الأسباب الدقيقة لسرطان الكلي غير محددة إلى الآن، ولكن هناك عوامل يمكنها زيادة خطر الإصابة بهذا المرض، من بينها الشيخوخة، والتدخين، والوزن الزائد، والقصور الكلوي.