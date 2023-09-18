الناجون من سرطان الغدد الليمفاوية أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

يواجه الناجون من سرطان الغدد الليمفاوية خطرًا كبيرًا على المدى الطويل للإصابة بمرض الكلى المزمن (CKD)، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Leukemia & Lymphoma.

يصف الدكتور سانجال ديساي، من مركز مستشفى ميدستار واشنطن في واشنطن العاصمة، وزملاؤه نمط مرض الكلى المزمن لدى الناجين من سرطان الغدد الليمفاوية، وتم تسجيل معدل الترشيح الكبيبي (GFR) في وقت التشخيص وبعد سنوات من العلاج (1، 2، 5 و10).

ووجد الباحثون أنه من بين 397 مريضًا (متوسط العمر 55.3 سنة؛ 54% ذكور؛ 60% أمريكيين من أصل أفريقي)، 42% يعانون من ارتفاع ضغط الدم، 15% داء السكري، 13% فرط حمض يوريك الدم، 86% يتلقون العلاج الكيميائي، و14% لديهم مرض الكلى المزمن الأساسي.

وأصيب أقل من ثلث المرضى (31٪) بمرض الكلى المزمن خلال 10 سنوات من تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية. كانت هناك زيادة كبيرة في احتمالية الإصابة بمرض الكلى المزمن مع مرور الوقت (23٪ في السنة الأولى ارتفعت إلى 41٪ في 10 سنوات)، ولاحظ العلماء انخفاضًا في معدل الترشيح الكبيبي بمقدار 4.6 مل/دقيقة/سنة، وتم التنبؤ بمرض الكلى المزمن حسب العمر وارتفاع ضغط الدم وفرط حمض يوريك الدم والسكري (في المرضى الأصغر سنا).

وكتب الباحثون: "تسلط هذه البيانات الضوء على الحاجة إلى مراقبة وظائف الكلى لدى الناجين من سرطان الغدد الليمفاوية على المدى الطويل، وتضع الأساس للدراسات المستقبلية المستقبلية لتحديد استراتيجيات الوقاية من مرض الكلى المزمن لدى الناجين من سرطان الغدد الليمفاوية".