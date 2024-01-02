الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

هل الإفراط في تناول الطعام يمنع الحمل؟.. طبيبة أمراض نساء تحذر من كارثة

تأثير الإفراط في
تأثير الإفراط في تناول الطعام على الحمل

حذرت طبيبة أمراض نساء مختصة في الإنجاب وتنظيم الأسرة، من مخاطر الإفراط في تناول الطعام وتأيره السلبي على عملية الإخصاب وزيادة فرص الحمل.

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تأثير الإفراط في تناول الطعام على الحمل

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أكدت الطبيبة إن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، بصورة خاصة، قد يؤثر سلبًا على نمو الأجنة ويقلل من فرص الحمل، كما إن ارتفاع نسبة السكر في الدم، أي استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات، قد تصاحبه استجابة ضعيفة للمبايض للتحفيز أثناء برامج تكنولوجيا الإنجاب المساعدة.

تأثير الإفراط في تناول الطعام على الحمل

في الوقت نفسه، أوصت الطبيبة بأنه يجب توخي الحذر عند تناول فول الصويا، لأن بعض الدراسات العلمية حذرت من تأثيره السلبي لهذه المادة في عملية التخصيب.

وأشارت الطبيبة إلى أن فرص الحمل قد تزيد عن طريق تناول كمية كافية من الفيتامينات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والخضروات، كما قد تزيد أيضًا بروتينات المأكولات البحرية من احتمال الحصول على أجنة ذات نوعية جيدة وتزيد من معدل الولادات الحية.

 كما ثبت أيضًا أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات قد يؤثر بشكل إيجابي في كمية ونوعية البويضات ويزيد من احتمال الحمل العفوي.

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